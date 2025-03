Ilfattoquotidiano.it - Il sistema Italia e? fondato su salari di fame. E non è un incidente di percorso

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tredici milioni e mezzo di persone sono in condizione o a rischio di povertà, quasi unno su quattro. Lo afferma l’Istat ed è la certificazione di un disastro sociale che ogni giorno diventa più grave, senza che se ne veda una fine. Lo stesso istituto di statistica ci fa sapere che il reddito reale delle famiglie nel 2023 è calato dell’1,6%, cioè una perdita per persona di 500 euro medi all’anno.Ma qui arriviamo subito alla media del pollo di Trilussa, perché il calo complessivo dei redditi è composto dalla stagnazione o dalla diminuzione della entrate per l’80% della popolazione, assieme all’aumento vertiginoso di esse per il 20% più ricco. La OIL, l’organizzazione internazionale del lavoro, ci ha anche fatto sapere che negli ultimi quindici anni ilo reale dei lavoratorini è calato dell’8,7%, un record negativo tra tutti i paesi dell’Ocse.