Il sindaco di Vigevano resta ai domiciliari. Niente libertà per Andrea Ceffa: "La mia affidabilità non si discute"

(Pavia), 27 marzo 2025 – Quella “spiccata pericolosità sociale” e “totale innella gestione di qualsiasi incarico e servizio pubblico” con le quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia, Luigi Riganti, ha detto ancora una volta “no” alla richiesta di revoca degli arrestida parte deldi, proprio non è andata giù al primo cittadino.si trova ristretto aidal 28 settembre con la pesante accusa di corruzione. Secondo la Procura della Repubblica di Pavia avrebbe concesso una consulenza, del valore di 6mila euro lordi, all’ormai ex-consigliere comunale Roberta Giacometti, per assicurarsene in voto all’interno di un Consiglio comunale i cui equilibri, a differenza di oggi, erano estremamente precari.