Il significato dei look della cantante che ieri si è esibita al Forum D' Assago di Milano

Un metro e cinquata due di carattere, voce e dolcezza, così come anticipa il suo tour Short n' Sweet . Dall'apertura dell'Eras Tour accanto a Taylor Swift ai suoi show da tutto esaurito, Sabrina Carpenter ha vissuto una vera ascesa negli ultimi due anni. Un percorso iniziato nel 2013 sotto i riflettori di Disney Channel, che l'ha vista presto spiccare il volo nella musica. Sei album in dieci anni, l'ultimo dei quali ha consacrato il suo talento con otto nomination ai Grammy, dove ha vinto per l'Album dell'anno. Merito anche di Espresso, hit dell'estate 2024, e di uno stile sfrontato e giocoso a metà tra quello delle Polly Pocket e di Barbie.