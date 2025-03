Ilgiorno.it - Il Salumificio Venegoni di Boffalora Ticino in liquidazione: addio a un pezzo di storia industriale del Magentino

Sopra(Milano), 27 marzo 2025 – Declino irrimediabile: parte lagiudiziale delper valutarne lo stato di insolvenza. Cosa che riguarda un’impresa che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e pagare a regolare scadenza i creditori. Il Giudice delegato Laura De Simone ha fissato la prima udienza per l’esame dello stato passivo rivolta ai creditori il prossimo 25 giugno presso l’ufficio del Giudice delegato. Alla presenza del curatore, dottor Giuseppe Pavia. Ancora non è dato a sapere a quanto ammonta lo stato passivo che verrà accertato prossimamente nelle adeguate sedi. Di certo si tratta di una notizia che rappresenta una tappa importante per il futuro di quello che è stato uno stabilimento storico non soltanto persopra, ma per tutto il territorio.