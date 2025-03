Ilnapolista.it - Il ritorno di Ibrahimovic: ha avuto una brutta influenza. Ma non si capisce quanto conterà nel Milan

Ildi: hauna. Ma non sinelsta tornando. Già oggi o forse domani. Più probabile oggi. Ne scrivono sia Repubblica sia la Gazzetta dello Sport.Scrive Repubblica:Furlani è volato a New York da Cardinale e si è rimesso al centro del villaggio. È lui oggi l’uomo forte, quello a cui spetta l’ultima parola. Zlatan si è defilato, complice anche una, ma vuole restare a galla. Tra oggi e domani dovrebbe farsi vedere aello (dove ieri è stato Furlani). Assente da due settimane, ultima apparizione in pubblico a Lecce, lo svedese viaggerà con la squadra a Napoli, dove potrebbe tornare a parlare: in tv non interviene da-Feyenoord del 18 febbraio.E poi la Gazzetta:Dopo diciannove giorni di assenza dalle scene, Zlatanè pronto a tornare di fronte ai riflettori.