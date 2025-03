Sport.quotidiano.net - Il ritorno dei nazionali: in giornata attesi Ndoye, Aebischer e Holm. Domani per ultimi Lucumi e Benja. Duello Skorupski-Ravaglia tra i pali. Quanti ballottaggi verso Venezia

La ripresa del campionato incombe e finalmente Italiano, da questa mattina avrà il Bologna quasi al completo: di rientro dalleanche, è tempo di valutare la condizione dei calciatori e iniziare a ragionare sull’undici titolare da schierare al Penzo die poi in Coppa Italia a Empoli. Se da un lato la sosta ha portato in dote le preoccupazioni per Santiago Castro, dall’altro è stata utile per rimettere minuti nelle gambe a. Lo svedese, che non giocava dal 14 febbraio col Torino a causa di una lesione muscolare ai flessori della coscia sinistra, è stato impiegato 71 minuti nella sfida tra Svezia e Irlanda del Nord, trovando anche la rete che al settimo minuto ha sbloccato l’incontro: secondo gol in carriera in nazionale, per, che si candida per una maglia in vista di una settimana da tre partite, con, Empoli e Napoli.