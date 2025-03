Ilrestodelcarlino.it - Il risiko dei reparti. Il Punto prelievi verso via Redipuglia: "Ma sarà un delirio"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di Benedetta IacomucciIl grande ingorgo in viapotrebbe materializzarsi prima di quanto non si pensi. Infatti tra i servizi che dovranno presto essere smantellati a Muraglia, in vista dell’avvio del cantiere per il nuovo ospedale, ce n’è uno particolarmente delicato: è il, in transito da via Lombroso a via, dove si trovano già gli ambulatori per la Riabilitazione dell’Azienda sanitaria, proprio di fronte alla piscina al Parco della Pace. Gli interventi di adeguamento – ripavimentazione completa, rifacimento dell’impianto elettrico e messa a norma dei locali – dovrebbero concludersi entro la fine di aprile. E sempre in viatrasferita l’Umea (Unità multidisciplinare dell’età adulta). Il problema, non di oggi, è che parcheggi non ce ne stanno: quelli all’interno della Palazzina a disposizione dell’Ast saranno una dozzina al massimo, perlopiù occupati dal personale.