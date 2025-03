Ilgiorno.it - Il riscatto di via Col di Lana. L’anima commerciale della vecchia “Zeguina”

Una via dal trascorso particolare, considerata malfamata cinquant’anni fa, quando ancora veniva chiamata “”, ma capace di evolversi fino a diventare quella che oggi conosciamo come via Col dia Monza. Una strada che non è più la stessa, almeno sotto gli occhi di molti, con nuovi negozi e una rete sociale completamente rinnovata. Le attività l’hanno condotta negli anni a una rinascita, come affermano molti commercianti, tra cui Luigi Parma, proprietariogastronomia Parma: "Io penso che le vie le facciano i negozi, senza non potremmo creare niente. Io sono qua da sette anni e la via era deserta. Se pensiamo che siamo arrivati noi, il fioraio, il panificio. Insomma, abbiamo costruito la via. Possiamo dire che abbiamo assolutamente vinto la nostra scommessa". E sembra che il cambiamento non sia destinato a fermarsi, in particolare a seguito dei progetti che rivoluzioneranno la zona Rondò dei Pini, il canale Villoresi e via Milazzo.