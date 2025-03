Ilrestodelcarlino.it - Il ricordo del discorso di Martelli. L’alleanza tra merito e bisogno: "Così cambiò la politica italiana"

Palazzetto dello Sport, 31 marzo 1982. Alla conferenza di Rimini dell’allora Partito Socialista Italiano Claudiolancia una proposta che passerà alla storia cometra. Un rivoluzione copernicana per l’epoca. La fine dellacome ideologia predefinita nella quale inscatolare la realtà. Unche ha conseguenze anche sul piano locale: nel 1989 Palazzo Garampi è conquistato da una giunta di pentapartito, col Pci all’opposizione. Dopo 43 annitorna a Rimini per presentare il libro ’’. "Ho ben presente l’intervento denso e interessante diche seguii in diretta quale segretario della Federazione Comunista Riminese – ricorda Nando Piccari –. Non era difficile cogliere come i contenuti e le riflessioni proposti dasi ponessero ben al di sopra del clima di sostanziale autocelebrazione che purtroppo si respirava in quei giorni al Palasport".