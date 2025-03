Sport.quotidiano.net - Il riconoscimento. Le chiavi della città di Gorgonzola consegnate al patron Bamonte

(Milano) Dal 1985 a oggi si sono avvicendati tre papi e sei presidentiRepubblica. Da Karol Wojtyla a Jorge Mario Bergoglio. Da Sandro Pertini a Sergio Mattarella. Altra storia, alla Giana di. A se stante. Statuto specialissimo. Ora come allora, infatti, al Comunale, a ragion vedutissima, si canta: "C’è solo un presidente". E tant’è: Oreste, 88 anni, 40 dei quali alla presidenzasocietà biancazzurra, presa in Prima categoria nel 1985, quando si battagliava tra Verdellino e Vaprio d’Adda, e portata in Serie C, dove gli avversari sono Vicenza, Padova e il Rimini in finale di Coppa Italia. Proprio in occasione dell’andata, persa 1-0, la sindaca Ilaria Scaccabarozzi ha consegnato al figlio del presidente, Luigi, le. Partito da Battipaglia e arrivato in punta di piedi sulla Martesana negli anni 50, ha fondato il Caseificio, portato alle stelle la squadra e ristrutturato lo stadio (tribuna Sud da 2.