Il riconoscimento e l’applauso del Consiglio Comunale alla giovane ginnasta aretina Ginevra Bindi

Arezzo, 27 marzio 2025 – IldelUna carriera che si preannuncia ai massimi livelli e ricca di soddisfazioni. Anzi, tutto questo è già realtà., la quindicenne, ‘farf’ in forzaGinnastica Falciai, ha vestito nei giorni scorsi in Grecia,decima edizione della Aphrodite cup, per la prima volta in campo internazionale come individualista Junior, i colori azzurri della nazionale di ginnastica ritmica. Dopo essersi esibita con i quattro attrezzi si + classificata sesta nell’all around, qualificandosi per la finale al nastro e alle clavette. Proprio con queste ultime ha dato il meglio salendo sul podio con al collo la medaglia di bronzo. Alfiere del tricolore e del cavallino rampante,ha ricevuto una targa dal sindaco Alessandro Ghinelli in apertura di seduta deldi tutta l’aula.