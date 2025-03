It.insideover.com - Il riarmo è europeo ma intanto la tedesca Rheinmetall produce l’F-35 a stelle e strisce

Leggi su It.insideover.com

Nelprogettato da molti Paesi e promosso in particolar modo dalla Germania, che in nome della Difesa ha abbandonato la tradizionale vocazione all’austerità, il peso delle piattaforme americane è elevato, anche quando la produzione avviene sul suolo: lo conferma l’imminente avvio da parte del colosso tedescodelle fusoliere del cacciabombardiere F-35, progettato dall’americana Lockheed Martin e di cui Berlino ha ordinato 35 esemplari.Le ricadute produttive per BerlinoUn progetto, quello tedesco, da cui la Germania vuole trarre solide ricadute industriali. Al contrario del procurement di altri mezzi, come i missili Patriot acquistati nel quadro del programma European Sky Shield Initiative (Essi) per una difesa aerea continentale, in questo caso la Germania intende accelerare sul destinare al fronte interno una parte della realizzazione degli asset pensati oltre Atlantico.