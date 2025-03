Ilrestodelcarlino.it - Il Resto del Carlino, un cammino lungo 140 anni. Riffeser Monti: “Un traguardo non solo del giornale, ma di tutto il Paese”

Bologna, 27 marzo 2025 – Ildelcompie 140. Più di un secolo di pagine scritte insieme. Per festeggiare questo compleanno, oggi 27 marzo a Palazzo Re Enzo, nel cuore di Bologna, un grande appuntamento. In programma la partecipazione di centinaia di ospiti: istituzioni, scrittori, cantanti e protagonisti di livello nazionale. Spazio dunque a saluti, reading, interventi, momenti musicali per rendere unica questa esperienza. La serata di oggi inaugura le celebrazioni di questi 140, che andranno avanti peril 2025. Ci sarà nei prossimi mesi un tour nelle città di Emilia-Romagna e Marche, saranno poi organizzate visite guidate in redazione, ci saranno eventi nei teatri e una mostra fotografica. Per raccontare la lunga storia nel nostro, inoltre, è disponibile un sito ufficiale dedicato, che contiene anche la timeline di prime pagine attraverso la storia del nostroe del mondo, gli eventi e le iniziative sul territorio: ildel