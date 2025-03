Sport.quotidiano.net - Il recupero di serie D. Festival del gol tra San Marino e Tuttocuoio: un punto per parte

San4 SAN(4-3-3): Branduani 5,5; Pericolini 5, Fabbri 5(18’ st Biguzzi 5,5), Pasa 5,5, Miglietta 6; Muro 6, Toure 6 (29’ st Haruna 6), Arcopinto 7; Passewe 6 (18’ st Manneh 6), Giacomini 6,5, Di Francesco 6,5 (26’ st Mezzasoma). All.: Cola (Biagioni squalificato).(4-3-2-1): Carcani 5,5; Renda 5 (1’ st Haka 6), Moretti 5, Bardini 6, Lorenzini 5,5; Del Rosso 6, Fino 6,5 (36’ st Centonze sv), Chiti 5,5 (1’ st Veron 6); Boiga 6,5 (33’ st Massaro sv), Russo 6; Benericetti 5,5 (1’ st Di Natale 6,5). All.: Firicano. Arbitro: Zito di Rossano. Reti: 10’ pt Di Francesco, 27’ pt Fino su rig., 29’ pt Giacomini, 10’ st Boiga su rig., 13’ st Haka, 26’ st Bardini, 38’ st Mezzasoma, 47’ st Haruna. Note: espulso Pericolini all’ 8’ st; ammoniti Pasa, Biguzzi, Carcani, Lorenzini, Russo, Massaro; spettatori 150 circa; angoli 3 a 1 per il2’ e 5’.