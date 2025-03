Lanazione.it - Il questore Angeloni a La Nazione ‘Risposta immediata ai reati. Incrementeremo i daspo urbani, spaccio in centro? Nessun picco’

Leggi su Lanazione.it

Siena, 27 marzo 2025 – Furti, spaccate, risse instorico. La risposta all’allarme sicurezza? Controlli a tappeto nelle zone ’calde’. Persino con l’aiuto di cani antidroga. I malviventi affondano il colpo, le forze dell’ordine ribattono. E li denunciano. Il tema sicurezza in città è sul tavolo da settimane. Ne abbiamo parlato con ilUgoche è venuto in redazione per rispondere alle domande poste dai cittadini. POLIZIOTTO DI QUARTIERE “Uno strumento che ha un po’ fatto il suo tempo. Aveva un vincolo territoriale e veniva svolto in ambiti specifici della città. La razionalizzazione dell’impiego delle risorse ha visto una maggiore preferenza verso i servizi delle Volanti. C’è la possibilità di un presidio più diffuso rispetto alla singola pattuglia a piedi. Ma dell’espereinza del poliziotto di quartiere si è fatto tesoro.