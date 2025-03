Ilfattoquotidiano.it - Il punto sulle discariche intorno a Napoli e sulle bonifiche: qui i danni alla salute peggiori

Leoggetto di sversamenti di rifiuti tossici – e i luoghi in Provincia dinei quali sono state realizzate – si distinguono per tre caratteristiche tecniche-strutturali,base del dannodei cittadini residenti nelle aree circostanti:1) Non hanno mai avuto alcuna autorizzazione quali impianti di discarica a norma. La struttura tipica per una discarica, ancorché molto semplificata, prevede infatti un fondo passivo di argilla e di isolamento plastico (geomembrana), uno strato di sabbia o altro materiale con proprietà simili per l’assorbimento e il recupero del percolato, uno strato superficiale di terreno per la copertura e la crescita delle piante ed i sistemi di raccolta, controllo e stoccaggio o trattamento delle emissioni (biogas e percolato). L’assenza di questi requisiti tecnici essenziali ha determinato il dannoormai certificato dagli studi epidemiologici cosiddetti “ecologici” da parte dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) a partire dal 2007 (“Studio Bertolaso”) sinorelazione per la Procura dinord relativa al solo territorio di competenza della Procura (febbraio 2021).