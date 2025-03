361magazine.com - Il Principe Harry sotto shock dopo la rottura con Sentebale: le accuse di bullismo e misoginia scuotono l’ente

Tra dimissioni improvvise e tensioni interne,fondato dalsi trova nel caosIlcontinua a far parlare di sè, ma questa volta non per una delle solite iniziative umanitarie, bensì per una decisione choc: ha lasciatodi beneficenza che aveva contribuito a fondare nel 2006. Un gesto che ha scosso tutti, soprattutto per le forti tensioni interne che lo hanno accompagnato.La: dimissioni pesanti eseriee il cofondatore del progetto, ilSeeiso del Lesotho, hanno rassegnato le loro dimissioni in un momento difficile,che la relazione con la presidente dell’organizzazione, la Dr. Sophie Chandauka, è degenerata. Secondo quanto rivelato dalla BBC, la Dr. Chandauka avrebbe denunciato abusi di potere,e razzismo all’interno del consiglio.