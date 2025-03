Il presidente Mattarella dice che l’Europa non può più rinviare le decisioni sul riarmo

Leggi su Fanpage.it

Ildella Repubblica Sergioha incontrato il capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare e ha parlato della situazione mondiale: le "nell'Unione europea" per affrontare il "nuovo contesto strategico internazionale" non "sono più rinviabili", ha detto, sottolineando che la "logica militare" resta "fondamentale per la difesa nazionale".