Il presidente americano continua la sua battaglia contro la transizione di genere E per giustificarla ha usato parole durissime

Un discorso che, più che celebrare, ha scatenato polemiche. In occasione del Women’s History Month, mese dedicato alle conquiste ottenute dalle donne, ildegli Stati Uniti Donald Trump ha scelto di portare avanti un attacco alla visione di femminilità dell’amministrazione Biden, ma anche alla definizione stessa di identità di. Un intervento che, anziché promuovere l’uguaglianza e l’inclusione, ha sollevato dubbi e reso evidente una visione polarizzata e divisiva, particolarmente sulla questione delle persone transgender. E non è certo la prima volta che le sue dichiarazioni finiscono per suscitare reazioni contrastanti. Le celebrità transgender che stanno abbattendo le barriere guarda le foto La visione di Trump su femminilità e identità diNel suo discorso tenuto dinanzi a un folto pubblico di sole donne, Trump ha affermato: «Abbiamo avuto un’amministrazione che ha cercato di abolire il concetto stesso di femminilità e di sostituirlo con un’ideologia diradicale».