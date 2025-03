Lopinionista.it - Il Premio Bianca d’Aponte in tour in Europa, mentre si avvicina la scadenza del bando per cantautrici

AVERSA – Sarà tutto europeo quest’anno ilche, come da tradizione ormai consolidata, ilperorganizza per presentare alcune delle artiste vincitrici o finaliste degli scorsi anni. I concerti toccheranno, dal 2 al 4 aprile, Madrid, Logroño e, per la prima volta, Praga, da cui partirà il. Ad esibirsi saranno Valentina Lupi (vincitrice dell’ultima edizione), Irene Di Brino (della Critica ex aequo con Lupi), Alessandra Nazzaro (finalista nel 2023) e Beo (finalista nel 2024). Ad accompagnarle al contrabbasso, il direttore artistico Ferruccio Spinetti.IIrilancia ildi concorso del contest riservato a, che scadrà il 18 aprile. L’iscrizione è come sempre gratuita e senza preclusioni di genere musicale, dal rock alternativo al jazz.