Il potente messaggio di una mamma della Gen Z per cambiare percezione sulla sindrome di Down

Quando Addie è nata con ladi, sua madre è stata sopraffatta dalle emozioni. Ma ora ha deciso di condividere un, peril modo in cui le persone vedono la vita con un cromosoma in più.Per la Giornata nazionale di sensibilizzazionedidel 21 marzo, ha voluto sfidare i preconcetti e mostrare al mondo quanto amore può portare un cromosoma in più. Sulle notecanzone Ordinary di Alex Warren, il suo video è diventato virale mostrando spezzoni di vita quotidiana di Addie che cresce e raggiunge i suoi piccolo traguardi,Il post, che ha totalizzato 2,6 milioni di visualizzazioni, è pieno di momenti di gioia: Addie che si rotola e si tocca le dita dei piedi, piccole vittorie che hanno un significato profondo per la sua famiglia.“Ti colpiscono un milione di emozioni tutte insieme e ti senti così sola a pensare, perché io, perché il mio bambino? Ma voglio essere la portavoce delle persone e delle famiglie con questa diagnosi.