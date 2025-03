Lanazione.it - “Il Pomodoro per la ricerca. Buono per te, buono per l’ambiente” con Fondazione Veronesi

Arezzo, 27 marzo 2025 – Mercoledì 2 aprile la Delegazione di Arezzo diUmberto, guidata da Laura Carlini, sarà presente presso il negozio Lapini in Corso Italia, 70, ad Arezzo, per l’evento di raccolta fondi con degustazione di schiacciate e vellutata ale di olio del Podere Ortica a conclusione dell’ottava edizione de “Ilper laper te,per®”. Questa iniziativa di, che si svolge in tutta Italia grazie alla mobilitazione di numerosi volontari, raccoglie fondi per finanziare lae la cura in ambito pediatrico, al fine di garantire le migliori cure possibili ai bambini malati di tumore e aumentare le loro aspettative di guarigione. Il ricavato della raccolta fondi permetterà di finanziare l’innovativa piattaforma die cura PALM Research Project®, una rete internazionale per la messa a punto di nuovi trattamenti per la cura della leucemia acuta mieloide dell’età pediatrica.