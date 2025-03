Lettera43.it - Il piano della destra europea per trasformare l’Ue ispirato al Project 2025 dei conservatori Usa

L’11 marzo il think tank polacco Ordo Iuris e quello ungherese Mathias Corvinus Collegium hanno presentato a Washington, alla presenza di esponentiHeritage Foundation, un programma per la trasformazione del, intitolato (traducendo dall’inglese) ‘Il grande reset. Ripristinare la sovranità degli Stati membri nell’Unione’. La rivista francese Le Grand Continent ha pubblicato un’analisi del documento di 40 pagine,al programmalanciato dalla Heritage Foundation, think tank di stampo conservatore, che mira a ridefinire i ruoli istituzionali dell’intero governo federale degli Stati Uniti.Cosa prevede ilperpresentato dai due think tank diIl, elaborato dal Mathias Corvinus Collegium guidato da Balázs Orbán, consigliere strategico del primo ministro magiaro Viktor Orbán, e da Ordo Iuris, che ha stretti legami con lapolacca di Diritto e Giustizia (PiS), si inserirebbe in una campagna politico-culturale dell’Amministrazione Trump, che ha fatto delun obiettivo strategico da destabilizzare.