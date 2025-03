Iodonna.it - Il peeling al fenolo promette grandi risultati ma è un trattamento invasivo, praticato solo in certe cliniche. Tossico per il corpo, può essere letale

Leggi su Iodonna.it

"Chi bella/o vuole apparire, qualche pena deve soffrire. Il detto vale assolutamente per ilal. Questoè considerato il più potente esfoliante disponibile sul mercato. Iche offre superano di gran lunga quelli di qualsiasi altro, sia domiciliare che professionale, permettendo di attenuare rughe profonde, macchie cutanee, danni solari e cicatrici. Tuttavia, c’è un dettaglio da non sottovalutare: puòestremamente pericoloso. Creme, lozioni e sieri effettoguarda le foto Leggi anche › L’anno dell’Ozempic: il farmaco contro l’obesità è “la svolta” del 2023 secondo Science Come funziona ilale perché è pericolosoUtilizzato per la prima volta negli Anni 20 del 1900, ilalprevede l’applicazione sulla pelle di acido fenico, noto anche comeo acido carbolico.