Modenatoday.it - Il Pd lancia la campagna di tesseramento 2025 con due weekend di apertura di 16 circoli

Leggi su Modenatoday.it

“Unità”:questo lo slogan delle Giornate diche il Partito Democratico di Modena ha organizzato per due fine settimana, quello sabato 29 e domenica 30 marzo e di sabato 5 e domenica 6 aprile in 16del territorio provinciale, che per l’occasione saranno aperti, per permettere.