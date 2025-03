Lanazione.it - Il pasticcio autovelox, giudice cancella la multa: vince l’automobilista. ‘Questione controversa’

Leggi su Lanazione.it

Prato, 27 marzo 2025 – Una sentenza che respinge il ricorso e una che lo accogliendo laper eccesso di velocità. Diverse impostazioni di due giudici di pace di Prato che, dovendo valutare i ricorsi per le multe fatte daglia due differenti automobilisti, hanno preso decisioni diametralmente opposte. Questo sta a significare che non c’è chiarezza in materia e che finché il governo non si deciderà a imboccare una strada certa con il nuovo decreto, regneranno caos e incertezza. Il Comune ha scelto la strada di lasciare accesi glie continuare a fare le sanzioni ma, dall’altra parte, gli automobilistiti hanno tutto il diritto di fare ricorso. E più d’uno ha avuto ragione. L’ultima decisione deldi pace Valeria Pedrale risale al 19 marzo quando ha depositato la sentenza con la quale ha annullato laale condannato il Comune di Prato a pagare le spese legali.