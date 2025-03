Il padre che ritrova la figlia dopo 11 anni | La madre è scappata con lei dicendomi che non l’avrei più vista

Leggi su Open.online

Andrea Palermo, imprenditore di Sesto San Giov, non vedeva più lada dodici. Ora grazie a Le Iene, ha potuto localizzarla: «Si tratta di un primo passo, di uno snodo importante. Sono felicissimo e sono consapevole che la parte più difficile arrivi ora». L’ex compagna di Palermo ha due condanne: «Questa persona è latitante da dodicie l’epilogo di questa triste storia potrebbe essere la firma di un mandato di cattura internazionale. Il reato configurato non è più solo di sottrazione di minore ma di sequestro».La storiaLa storia, raccontata oggi dal Quotidiano Nazionale, comincia nel 2010. Lui ha 38e lei 26.poco tempo lui la lascia ma lei rivela di essere incinta: la prima volta per finta e poi per davvero. «Il 21 luglio 2011, alle 6,53, nasce la bimba all’ospedale Niguarda di Milano.