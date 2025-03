It.insideover.com - Il negoziato: Russia e Ucraina giocano due partite diverse ma gli Usa fanno comunque l’arbitro

Pur tra mille difficoltà, e mentre i combattimenti proseguono con intensità quasi inalterata, iltra Usa,in qualche modo va avanti. Il secondo round di colloqui in Arabia Saudita ha prodotto un altro piccolo passo avanti, centrato intorno alla cosiddetta “iniziativa del Mar Nero”, ovvero un patto per garantire la libertà di navigazione (e quindi di commercio) in quel mare così strategico per lama anche per l’.Si sa come vengono condotte le trattative. Gli americani parlano con gli ucraini, poi separatamente con i russi, e infine cercano di trovare una mediazione tra le due parti. È facile capire che finché sarà questa la procedura, e cioè finché russi e ucraini non si parleranno direttamente, i progressi saranno modesti. In altre parole, si girerà intorno, cercando pian piano di sgombrare il campo prima di arrivare alla sostanza, che è sempre quella: quanto territorio ucraino resterà alla? Però questa è solo una faccia della trattativa, che in realtà ne ha due.