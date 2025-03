Ilnapolista.it - Il Napoli non batte il Milan a Fuorigrotta dal 2018: c’era Ancelotti in panchina (Corsport)

Ilnonildalin)Sono trascorsi quasi sette anni e ci hanno provato Mertens, Koulibaly, Insigne, Osimhen, Kvara, Gattuso e soprattutto Spalletti, con lo scudetto in tasca e una squadra inarrestabile. Sono passati campioni e anche il tempo, tanto – troppo eppure l’unico a non scomporsi è stato il Diavolo. Imperterrito e imbattuto nelle ultime sei partite giocate al Maradona: tre sconfitte e tre pareggi tra il campionato e la Champions. Per trovare una vittoria delin casa contro ilbisogna risalire al 25 agosto: 3-2.Vittoria in rimonta. Due a zero il primo tempo per ilallenato da Gattuso. Poi Zielinski e doppietta di Mertens.Ine lo stadio si chiamava San Paolo. Tutto chiaro?Ricorda il Corriere dello Sport che di quella squadra oggi c’è solo Meret che peraltro all’epoca era infortunato e in tribuna.