Il musical ' Grease' torna al Teatro Verdi con Eleonora Buccarini

Dagli Stati Uniti all’Italia, il mondo non assomiglia neppure lontanamente agli anni ’50 raccontati nel film cult ’’ del 1978, tratto dall’omonimo. I protagonisti, John Travolta nei panni di Danny; e Sandy, interpretata da Olivia Newton-John, divennero due icone. E anche la brillantina, ’’, tornò di moda. Ma nonostante la distanza abissale da quei decenni là, quello che non è cambiato è il desiderio degli adolescenti di vivere quella stagione fra bande di amici, la musica, i primi amori e il profumo dell’età adulta. Ecco perché anche oggi ’’, portato in scena dalla Compagnia della Rancia di Saverio Marconi, è ancora un successo. Lo spettacolo, arriva sabato (ore 20,45) e domenica (ore 16,45) al, con diciotto giovanissimi performer che daranno vita a personaggi diventati vere e proprie icone generazionali.