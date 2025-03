Ilgiorno.it - Il movimento civico “Ama il tuo paese“ si schiera: "Denatalità e norme stringenti non siano penalizzanti"

Leggi su Ilgiorno.it

La mobilitazione che scatta oggi in Provincia trova il pieno supporto delAma il Tuo, sorto in occasione delle ultime elezioni e presente in diversi consigli comunali dei territori di Lodi e Pavia. "La chiusura della classe prima a Boffalora d’Adda, Corte Palasio è un segnale allarmante e richiede una risposta corale e strategica - sostengono gli esponenti Domenico Ossino e Nando Mascherpa –. Lae le normativenon devono privare i piccoli comuni del diritto fondamentale di mantenere una propria scuola. È essenziale che gli scolari noncostretti a frequentare la prima classe in un altro comune. Se in un plesso scolastico di Lodi, che dispone di diverse scuole, è stato possibile mantenere una prima classe con solo cinque alunni, perché non si potrebbe adottare lo stesso approccio in un piccolo comune"?