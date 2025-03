Serieanews.com - Il Milan vende Leao: la scelta del sostituto

Ilavrebbe preso la sua decisione: lascerà partirein estate. Tutti i dettagli sulla possibile operazione di mercato che scuoterà i rossoneri, decisione clamorosa: confermata la cessione del top player (LaPresse) – SerieANews.comIlavrebbe preso una decisione che fa tremare i tifosi:potrebbe partire in estate insieme ad un altro big. La notizia scuote il mondo rossonero, con il rischio di un mercato estivo che potrebbe cambiare tutto. A nove giornate dalla fine del campionato e con una semifinale di Coppa Italia ancora da giocare, il Diavolo è a un bivio: centrare un posto in Champions League o vincere un trofeo per salvare la stagione.Ma se le cose dovessero andare storte, l’impatto economico potrebbe spingere la dirigenza a scelte drastiche. I tifosi, col cuore in mano, si chiedono: sarà davvero la fine di un’era? Ildeve giocare con astuzia per non perdere terreno.