Il mercato dei profilattici vale 12 miliardi di dollari

Roma, 27 marzo 2025 – Fra malattie a trasmissione sessuale e gravidanze indesiderate, l’uso di contraccettivi dovrebbe essere qualcosa di normale, di logico, eppure sono ancora tantissimi a non utilizzarli, specialmente fra i giovani. Non solo i maschi, ma anche le donne non lo utilizzano molto, e forse in tante non sanno nemmeno dell'esistenza del profilattico femminile, meno pubblicizzato di quello maschile. Si tratta di una guaina con un anello flessibile che funziona ad entrambe le estremità, e che funge da barriera protettiva dell’utero. Nonostante questi dati in parte sorprendenti, il volume d’affari dei condom è in costante crescita a livello globale, se è vero che nel 2023va 11,59di, ed è stimato in crescita media dell’8,7% annuo fino al 2030. Ad incidere sull’uso sono sia le campagne informative circa le infezioni sessualmente trasmissibili, sia la più facile disponibilità di prodotti sempre più specifici e funzionali.