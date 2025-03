Lanazione.it - Il libro di Carbini sul periodo della pandemia sarà presentato il 3 aprile a Firenze

Arezzo, 27 marzo 2025 – “Controvento. Il coraggiopecora neroa. Pensieri in libertà dalla”,scritto dal valdarnese Francescoil 3alle ore 17.30 nella prestigiosa sala Pegaso in Palazzo Strozzi Sacrati assieme alla giornalista de Il Giornale Hoara Borselli e a Benedetta Frucci, responsabile comunicazione di Italia Viva. Un volume nato a seguito dell’emergenza sanitaria più grave vissuta in Italia nell’epoca moderna, ma che non parla soltanto del covid e di quel drammatico. È infatti una pubblicazione decisamente attuale, che si propone di riflettere sul passato più o meno recente per cogliere - e proporre - alcuni spunti per un futuro possibile e, nell’opinione dell’autore, auspicabile. "Ho voluto condensare una serie di riflessioni scaturite durante la, quando l'unica opportunità a disposizione era la scrittura e la condivisione delle mie riflessioni quotidiane sui social network - afferma- Ho voluto riflettere sul presente e sul passato, su temi che spaziano dalla giustizia all'ambiente, dall'economia all'attualità e l'ho voluto fare da 'pecora nera': offrendo il mio punto di vista sempre aperto al confronto, ché il confronto è il saledemocrazia.