Donnapop.it - Il grande dolore di Valeria Marini: ha litigato con sua madre, rapporti chiusi da mesi, ecco il motivo

ha recentemente parlato del suo periodo difficile a Vanity Fair, rivelando di affrontare unasofferenza legata a una frattura profonda con sua, Gianna Orrù. La causa di questo doloroso allontanamento risale a un grave episodio che ha colpito ladi, una truffa che ha devastato la loro famiglia.A causa di un investimento sbagliato che ha portato Gianna a perdere una somma ingente di denaro, le due non si parlano da. Unche ha segnato profondamente la showgirl, tanto da farle pensare seriamente di lasciare tutto. La sua attività professionale, però, le ha dato una parvenza di sollievo, anche se il sorriso che porta sul palco non corrisponde sempre alla sua realtà interiore.e suaGianna Orrù perché non si parlano più?La separazione trae sua, che va avanti ormai da settembre, è stata causata dalla truffa che Gianna Orrù ha subito, perdendo oltre 350.