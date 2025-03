Ilfattoquotidiano.it - Il governo rinnova il contratto dei ferrotranvieri aumentando il gasolio, ma Santa Accisa non risolve tutto

Il recente aumento dele il riallineamento della benzina garantiranno all’Erario 1,1 miliardi di maggiori entrate. Vengono così deluse le promesse elettorali di tagliare il costo dei carburanti italiani, tra i più cari d’Europa. Basti pensare che sono stati venduti nel 2024 quasi 28,8 miliardi di litri die 12,3 miliardi di litri di benzina. Con un aumento di 5,55 centesimi per ile una riduzione equivalente per la benzina.La “manovrina economica” non sarà a costo zero, perché ilvenduto è molto maggiore della benzina. L’aumento delnon servirà a scoraggiare l’uso di Tir e automobili ma ad aumentare i prezzi delle merci trasportate, mentre l’uso delle automobili a benzina aumenterà visto il leggero ritocco all’ingiù e che il trasporto pubblico locale (tpl) rimarrà in crisi e con meno autisti nonostante il rinnovo del