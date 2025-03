Tpi.it - Il Governo Meloni diventa il quinto esecutivo più longevo della storia della Repubblica

Ilsale nella classifica degli esecutivi più longeviitaliana. Oggi, giovedì 27 marzo 2025, èto ilrimasto in carica più lungo: insediatosi il 22 ottobre 2022, ha infatti toccato gli 887 giorni di attività, superando così il primoProdi, che nel 1998 cadde dopo 886 giorni.Al primo posto tra gli esecutivi che hanno retto più a lungo nel tempo c’è il secondoBerlusconi, rimasto in carica per 1.412 giorni tra il 2001 e il 2005. Il fondatore di Forza Italia occupa anche la seconda posizione, con i 1.287 giorni del suo quarto, tra il 2008 e il 2011. Sul terzo gradino podio c’è il primoCraxi, rimasto in carica per 1.093 giorni tra il 1983 e il 1986.Giorgiainsegue ora ilRenzi, che occupa attualmente il quarto posto in classifica con i suoi 1.