Il governo israeliano rafforza il controllo politico sulle nomine dei giudici

Il parlamento, la Knesset, ha approvato una legge che modifica la composizione del Comitato per legiudiziarie, attribuendo un maggioredei. La riforma riduce l’influenza della Corte Suprema ed elimina il ruolo dell’Ordine degli avvocati, favorendo una maggiore ingerenza dei politici nel sistema giudiziario. La mossa arriva mentre ildi Netanyahu, uno dei più di destra nella storia di Israele, è bloccato in una situazione di stallo con la Corte Suprema dopo l’inizio del procedimento per licenziare il procuratore generale Gali Baharav-Miara e Ronen Bar, capo dei servizi segreti interni.Proteste a Tel Aviv (Getty Images).Crescono le proteste contro la svolta autoritaria deldi NetanyahuLa legge, che entrerà in vigore dopo le prossime elezioni, prevede che il Comitato sia composto da nove membri, tra cui il ministro della Giustizia, altri politici e avvocati scelti dalle fazioni politiche.