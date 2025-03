Ilfattoquotidiano.it - Il governo introduce in silenzio limiti ai Pfas nelle acque potabili: la rivelazione di Greenpeace. “Ma testo migliorabile”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dopo gli scandali, i processi e le inchieste sugli ‘inquinanti eterni’, arriva in Parlamento un decreto legislativo che riduce iper la presenzadi, i composti poli e perfluoroalchilici altrimenti noti come ‘inquinanti eterni’. Il decreto legislativo 260, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 13 marzo e trasmesso al Senato, dovrà passare al vaglio delle Commissioni parlamentari competenti. A diffondere la notizia non è una fonte istituzionale, ma. Eppure iluna novità significativa: un nuovo valore limite di 20 nanogrammi per litro per la “Somma di 4”, ovvero per quattro molecole di cui è già nota la pericolosità per la salute umana e già incluse nel parere Efsa del 2020, ossia PFOA e PFOS, rispettivamente cancerogeno e possibilmente cancerogeno, PFNA e PFHxS.