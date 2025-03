Quotidiano.net - Il 'gigante buono' con due enormi artigli: scoperta una nuova specie di dinosauro

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 27 marzo 2025 - Unadi dinosauri è statanel deserto del Gobi in Mongolia: si tratta di un esemplare – denominato Duonychus tsogtbaatari – dotato di due grandi. Farebbe parte della famiglia dei Therizinosaurs, il cui habitat si trovava nelle attuali Asia e Nord America nel periodo Cretacico (da 146 a 66 milioni di anni fa). Questi esemplari camminavano sulle zampe posteriori ed erano erbivori: gli– tre in genere – servivano a strappare la vegetazione. Il gruppo più ampio è invece quello dei Tirannosauri, di cui il Rex è lapiù famosa. Secondo quanto riporta Bbc News, il raro esemplare a duerinvenuto nel Paese asiatico sarebbe di dimensioni medie, con un peso che si aggirava intorno ai 260 chilogrammi e un'altezza di tre metri. Lo studio sul fossile – effettuato dall'Istituto di Paleontologia della Mongolia – evidenzia come glifossero lunghi circa 30 centimetri, essendo dunque molto più grandi delle ossa sottostanti.