Lanazione.it - Il femminicidio di Rufina, Eleonora massacrata a terra. Caccia al movente: dieci testimoni

Firenze, 27 marzo 2025 – Parenti, amici, colleghi di lavoro. Ognuno con le proprie sensazioni, con qualche idea, ma con nessuna certezza. Un labirinto mentale difficile da decifrare anche per chi ha conosciuto sia Lorenzo Innocenti cheGuidi. Uccisa a coltellate aalle verità nel pc. Lui è ancora in coma Eppure, alle prime ore di sabato 8 febbraio, alla, qualcosa è improvvisamente scattato nella testa dell’architetto di 37 anni, che ha ucciso la compagna con 24 feroci coltellate mentre versava il caffé in cucina, e mentre il loro figlio di appena 18 mesi guarda i cartoni animati in salone. Leanze, una decina, acquisite dai carabinieri del nucleo investigativo di Borgo Ognissanti macchiano un po’ quel ritratto di perfezione che sembrava trasparire in superficie.