Movieplayer.it - Il Duca di Hastings di Bridgerton e la Sirenetta insieme in Italianna, il nuovo film Universal

Leggi su Movieplayer.it

Regé-Jean Page, il celebredidi, e Halle Bailey, la nuovaDisney, saranno i protagonisti di, iltargatoPictures. Due giovani star di Hollywood si preparano a condividere il set nelprogetto di. Regé-Jean Page, noto per il ruolo deldiin, e Halle Bailey, che ha conquistato il pubblico nei panni di Ariel nel live-action Disney La, saranno i protagonisti della pellicola. Tutti i dettagli suLa regia delè affidata a Kat Coiro, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Ryan Engle (Non-Stop, The Commuter, Breaking In, Rampage, Beast), basandosi su un'idea originale sviluppataa Kristin Engle. Al momento, la trama delè ancora top secret. .