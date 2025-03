Anteprima24.it - Il cordoglio per la scomparsa di Diego, promessa del calcio stroncata da un malore

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoCentinaia di messaggi distanno arrivando alla Cantera, la scuolagiovanile di Napoli dove militavaDe Vivo, il 14enne stroncato da unprima dell’inizio dell’allenamento. Una morte in campo che ha suscitato grande commozione: il sodalizio di cui faceva parte ha disposto la sospensione di tutte le attività.Il presidente Gianluca Festa ha sottolineato come sia stato fatto tutto il possibile per tentare un disperato salvataggio, dal defibrillatore al massaggio cardiaco.Il direttore generale Alessandro Ferro e l’allenatore Gennaro Perreca stringono tra le mani la sua maglia numero 9. Era unadel, Juventus e Genoa erano sulle sue tracce come riferiscono i dirigenti della scuolaprima dell’allenamento,muore a 14 anni a NapoliL'articolo Ilper ladidelda unproviene da Anteprima24.