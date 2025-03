Arezzonotizie.it - Il consiglio comunale premia la ginnasta Ginevra Bindi

Leggi su Arezzonotizie.it

Una carriera che si preannuncia ai massimi livelli e ricca di soddisfazioni. Anzi, tutto questo è già realtà., la quindicenne aretina, ‘farfalla’ in forza alla Ginnastica Falciai, ha vestito nei giorni scorsi in Grecia, alla decima edizione della Aphrodite cup, per la prima volta in.