Agi.it - Il centrodestra sfiora il 49%. Cosa dicono gli ultimi sondaggi politici

Leggi su Agi.it

AGI - In occasione del “giro di boa” della legislatura, quando sono passati esattamente due anni e sei mesi dalle elezioni politiche del 25 settembre 2022, la Supermedia deiè utile per fare un bilancio di “mid-term” per così dire. Anche perché – e questa ormai non è una novità – rispetto alle settimane scorse le variazioni che si registrano sono davvero minime. Anche questa settimana, infatti, Fratelli d'Italia si conferma primo partito, poco al di sotto del 30%, seguito a quasi 7 punti di distanza dal Partito Democratico, a un soffio dal 23%. Da un punto di vista generale, si osserva come non solo FdI, ma anche e soprattutto gli altri partiti di(Lega e Forza Italia) siano prossimi ai loro valori più alti fatti registrare neglimesi. Nel complesso, la coalizione di governo arriva così are il 49% dei consensi, soglia che da inizio legislatura è stata superata soltanto due volte (ed entrambe in questo inizio 2025).