Il Centro Antiviolenza del Gemelli aperto un giorno in più a settimana grazie alle donazioni dei dipendenti WINDTRE

Roma, 27 marzo 2025 – Ildelsaràunin più aa partire dal mese di apriledeidi. L’azienda, che nel marzo del 2023 ha fondato S.O.S. LEI in collaborazione Fondazione Policlinico Universitario AgostinoIRCCS e Associazione Assolei APS, ha infatti lanciato un fundraising interno a novembre scorso che ha raccolto la cifra necessaria per ampliare l’orario di apertura e di assistenza delle operatrici.La risposta straordinaria delle persone di, che hanno aderito alla raccolta fondi convolontarie, conferma l’impegno di tutta l’azienda che da oltre due anni è attiva nella sensibilizzazione e nella promozione interna dell’inclusività, del contrasto alla violenza in ogni sua forma e della promozione dell’anza tra donne e uomini a favore di un cambiamento culturale.