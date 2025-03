Ilfattoquotidiano.it - “Il cancro alle ossa, gli abusi di mio fratello e la chemio: ho inventato tutto per diventare sceneggiatrice di Grey’s Anatomy”: la confessione choc di Elisabeth Finch

Si è inventata una vita piena di sfighe, tra cui il, perdi. Va in onda dal 31 marzo su Sky Crime, in tre puntate e per tre lunedì.of Lies/ Lies: la docu-serie che ripercorre vita (farlocca), morte (non ancora)e miracoli (forse sì) di, l’exdiche creando una finta narrazione biografica di se stessa zeppa di tumori, lutti, disgrazie iatture infinite, è riuscita a farsi assumere comedalla produzione della celebre serie tv fino a diventarne anche co-produttrice esecutiva. Una sorta di grande inganno che, in fondo, non fa male a nessuno, ma che svela ancora il potere personale della bugia e quello emotivo dello storytelling. Conspperaltro già una breve carriera comedi serie (True Blood)cattura l’attenzione di Shonda Rhimes, la produttrice di, grazie ad un’intervista rilasciata ad un settimanale dove racconta la sua lotta contro un