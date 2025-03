Quotidiano.net - Il bunker antiatomico più grande d’Europa dove passi senza accorgertene. Sonnenberg tra mito e disastri

Lucerna (Svizzera), 27 marzo 2025 - Forse è difficile immaginare che uno deiantiatomici più grandi del mondo si trovi in un Paese che ha fatto della neutralità uno dei suoi segni distintivi: stiamo parlando del tunnel di, in Svizzera. Situato nei pressi di Lucerna, è 'figlio' di una legge del 1963, tutt'oggi in vigore, che obbliga lo Stato a rendere disponibile un posto in un rifugio antinucleare per ogni cittadino della Confederazione. La galleria Secondo i media elvetici, la Svizzera conta tra i 360 e i 370 mila, situati in case, ospedali, strade e istituti di ogni genere. Maè unico nel suo genere. forse ci siete anche passati. Una delle sue porzioni principali è infatti una galleria dell'autostrada A2, che collega Chiasso a Basilea. I due estremi possono essere chiusi con dei portoni enormi, dal peso di 350 tonnellate e spessi un metro e mezzo.