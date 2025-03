Lanazione.it - Il 27 marzo 2025 Fantozzi oggi 50 anni. E torna al cinema a Firenze

, 27- Asul grande schermoin versione restaurata. Il cult con Paolo Villaggio rivive alnel giorno in cui ricorre il 50esimoversario della sua uscita. Era infatti il 271975, esattamente cinquant’fa, quando vedeva la luce sullo schermo – dopo un fortunato passaggio cartaceo in forma di racconti – una delle più formidabili maschere comiche di tutto il Novecento italiano. Paolo Villaggio, suo inventore e interprete, impiegato lo era stato davvero, e il mondo che descriveva lo conosceva da vicino. Tratto dai due romanzi che Paolo Villaggio pubblicò per Rizzoli nel 1971 () e nel 1974 (Il secondo tragico libro di), il filmfu affidato alla regia di Luciano Salce. Come quella di un eroe misterioso, l’epifaniatografica del ragionier Ugoavviene di spalle: controcampo, una mazzata in testa, e il personaggio ha già il suo destino cucito addosso.