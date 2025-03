Anteprima24.it - Ieri in Campania: abusi sessuali su animali, tempesta social su Benevento

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, mercoledì 26 marzo 2025. Avellino – Squilla il telefono, un numero di cellulare italiano non inserito in rubrica che se qualcuno ignora, altri rispondono per ragioni di svariato tipo. Ed ecco che una voce che scandisce perfettamente le parole tanto da sembrare reale, segnale che “Abbiamo ricevuto il tuo curriculum, aggiungici su WhatsApp per parlare di lavoro”. (LEGGI QUI)–Un caso di presunti maltrattamenti esu cagnolini sta suscitando un acceso dibattito in città, coinvolgendo non solo il mondosta ma anche l’opinione pubblica in generale. La vicenda, i cui inizi risalirebbero a cinque anni fa, è tornata nuovamente alla ribalta attraverso un tam tamche ha determinato addirittura milioni di visualizzazioni.